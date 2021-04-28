Двое украинцев пытались наладить в Крыму наркобизнес. Отправятся в российскую колонию

Двое граждан Украины приговорены к лишению свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети «Интернет» организованной группой в особо крупном размере. Каждый из виновных проведет ближайшие десять лет в исправительной колонии строгого режима. Таков сегодняшний приговор Бахчисарайского районного суда.

Материалами уголовного дела установлено, что в период времени не позднее августа 2019 года неустановленные лица, действуя с целью незаконного обогащения за счёт совершения тяжких и особо тяжких преступлений, создали устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории Российской Федерации, в том числе Республики Крым, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, — рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности был вовлечен гражданин Украины, уроженец Донецкой области, 2001 года рождения, временно проживающий на территории Республики Крым. Являясь участником организованной группы, он должен был выполнять обязанности курьера («закладчика»).

В середине января 2020 года, данный молодой человек, находясь в Донецкой области, вовлек в преступную деятельность своего знакомого, гражданина Украины, 1998 года рождения, описав возможность быстрого и легкого заработка.

В начале марта 2020 года подсудимые прибыли на территорию Республики Крым, где остановились на квартире в городе Симферополь. Ими выполнялись инструкции и указания кураторов организованной преступной группы, направленные на незаконный сбыт неопределённому кругу лиц наркотических средств и психотропного вещества с использованием сети «Интернет».

Так, в конце марта 2020 года одним из молодых людей были перенесены наркотические средства и психотропное вещество из тайника по месту жительства преступников, где указанные вещества были частично расфасованы.

Через несколько дней, второй молодой человек, прибыл в город Бахчисарай, где на участках местности, расположенных в черте города, в соответствии с получаемыми указаниями, изготовил не менее 55 тайников с наркотическими средствами и психотропным веществом для незаконного сбыта. Оставшуюся часть наркотических средств и психотропное вещество, подсудимый продолжил незаконно хранить при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом.

Однако, реализовать преступный умысел организованной группы, направленный на незаконный сбыт наркотических средств и психотропного вещества, в особо крупном размере неопределённому кругу лиц посредством сети «Интернет» преступник не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку в этот же день был выявлен сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме этого, при обыске по месту жительства подсудимых, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты электронные весы, а также выявлено психотропное вещество и наркотические средства.

В судебном заседании подсудимые с обвинением согласились, вину свою признали полностью и дали суду подробные признательные показания по существу предъявленных им обвинений, согласующиеся с вышеизложенными обстоятельствами совершения преступлений.

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и им назначено наказание в условиях изоляции от общества.

Приговор суда не вступил в законную силу, за подсудимыми остается право на его обжалование в апелляционном порядке.