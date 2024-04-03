Двое жителей Крыма (какие же они крымчане?!) действовали по указке СБУ. Что решил Верховный Суд

Вступил в законную силу приговор Симферопольского районного суда РК, которым двое жителей села Укромное признаны виновными в незаконном приобретении, ношении и перевозке взрывного устройства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет». Осужденные, выполняя указания представителя СБУ, сговорились о совершении преступления против общественной безопасности и распределили роли. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Крыма.

Согласно приговору суда первой инстанции, один из подсудимых с 2001 года до 2008 года проходил службу в СБУ и был обучен минно-взрывному делу. Имея негативное отношение к проводимой Россией специальной военной операции на территории Украины, поддерживал связь с сотрудником СБУ. Этот же сотрудник в феврале 2023 года предложил подсудимому найти на территории республики безлюдное место, подходящее для закладки компонентов самодельного взрывного устройства, с последующей передачей, через третьих лиц, и сокрытием в данном тайнике компонентов такого устройства, которое им необходимо будет забрать. Подсудимые свою часть преступного сговора выполнили. В марте 2023 года мужчины изъяли из тайника (закладки) самодельное взрывное устройство замедленного действия, которое незаконно перенесли в автомобиль. Там же взрывное устройство было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Подсудимые в суде первой инстанции признали свою вину.

Приговором Симферопольского районного суда Республики Крым жители республики осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Одному осужденному (бывшему сотруднику СБУ) суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 000 рублей, а второму фигуранту по делу — 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, адвокатами в интересах осужденных были поданы апелляционные жалобы, также на указанный приговор прокуратурой было подано апелляционное представление.

По итогу апелляционного рассмотрения, судебная коллегия Верховного Суда Республики Крым исключила из осуждения квалифицирующий признак «незаконное хранение взрывных устройств». В связи с чем, суд снизил каждому из осужденных основное наказание на 2 месяца. В остальной части этот же приговор оставлен без изменений.