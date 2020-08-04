Двоих детей спасли в море, в районе мыса Фиолент

Двое детей были спасены накануне вечером в море, в районе мыса Фиолент. Сообщение о происшествии поступило спасателям в понедельник в 20:56.

Двух детей в возрасте 17 и 10 лет, плавающих на резиновой лодке, силой течения снесло далеко от берега. Услышав их крики о помощи, капитан яхты «Победа» оказал им помощь, подняв пострадавших на борт, и позвонил в службу спасения 101, – сообщает пресс-служба севастопольского Центра гражданской защиты.

К месту происшествия были направлены 2 поисково-спасательных отряда. Детей поместили на борт катера «Чибис» и доставили к берегу, впоследствии передав детей отцу. Медицинская помощь не потребовалась. В спасательной операции было задействовано 5 сотрудников личного состава и 2 единицы техники.