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Двоих детей спасли в море, в районе мыса Фиолент
Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

Двоих детей спасли в море, в районе мыса Фиолент

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:13 04.08.2020

Двое детей были спасены накануне вечером в море, в районе мыса Фиолент. Сообщение о происшествии поступило спасателям в понедельник в 20:56.

Двух детей в возрасте 17 и 10 лет, плавающих на резиновой лодке, силой течения снесло далеко от берега. Услышав их крики о помощи, капитан яхты «Победа» оказал им помощь, подняв пострадавших на борт, и позвонил в службу спасения 101, – сообщает пресс-служба севастопольского Центра гражданской защиты.

К месту происшествия были направлены 2 поисково-спасательных отряда. Детей поместили на борт катера «Чибис» и доставили к берегу, впоследствии передав детей отцу. Медицинская помощь не потребовалась. В спасательной операции было задействовано 5 сотрудников личного состава и 2 единицы техники.

Двоих детей спасли в море, в районе мыса Фиолент

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