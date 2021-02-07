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«Двойной облет» Крыма провели в субботу американские самолеты-разведчики

«Двойной облет» Крыма провели в субботу американские самолеты-разведчики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 15:53 07.02.2021

В субботу, 6 февраля в 10:50 на экранах радаров «засветился» патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США, взлетевший утром с авиабазы Сигонелла (распложена на о. Сицилия). «Старый знакомый» производил традиционный  разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России.

«Двойной облет» Крыма провели в субботу американские самолеты-разведчики

Интересно, что по данным мониторингового ресурса PlaneRadar буквально через час с небольшим (в 12:00) близ берегов Крыма появился еще один «гость» — самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792, взлетевший с авиабазы Суда Бэй (о. Крит).  Интерес этого разведчика вызвало юго-западной направление — он покужил недалеко от Севастополя. Отметим, оба самолета не входили в воздушное пространство РФ.

«Двойной облет» Крыма провели в субботу американские самолеты-разведчики

Фото и скриншоты: PlaneRadar

«Двойной облет» Крыма провели в субботу американские самолеты-разведчики

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