«Двойной облет» Крыма провели в субботу американские самолеты-разведчики

В субботу, 6 февраля в 10:50 на экранах радаров «засветился» патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США, взлетевший утром с авиабазы Сигонелла (распложена на о. Сицилия). «Старый знакомый» производил традиционный разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья России.

Интересно, что по данным мониторингового ресурса PlaneRadar буквально через час с небольшим (в 12:00) близ берегов Крыма появился еще один «гость» — самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792, взлетевший с авиабазы Суда Бэй (о. Крит). Интерес этого разведчика вызвало юго-западной направление — он покужил недалеко от Севастополя. Отметим, оба самолета не входили в воздушное пространство РФ.

Фото и скриншоты: PlaneRadar