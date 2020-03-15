Дворец «Ласточкино гнездо» приводят в порядок — идёт реставрация

В Министерстве культуры РК сообщили: на сегодняшний день реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дворец «Ласточкино гнездо» выполнены на 50%. Мероприятия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Государственный контракт заключен на сумму 79,5 млн рублей.

По словам заместителя министра культуры Республики Крым Анны Килеса, уже выполнено усиление основания фундаментов и бутовой кладки, очистка скального основания, работы по устройству инженерных сетей, новой железобетонной плиты и временных вспомогательных сооружений для усиления скального основания, закуплено оборудование для архитектурной подсветки. Также все внутренние помещения подготовлены для начала чистовых отделочных работ. В настоящий момент на объекте ведутся работы по реставрации фасада, а ремонт кровли находится на стадии завершения. Срок выполнения работ запланирован на 1 сентября 2020 года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, говорят специалисты, сейчас разрабатываются проектные решения по дополнительным работам (проектом не были учтены работы по обустройству балюстрады на прилегающей территории дворца, ремонт смотровой площадки и лестницы на близлежащем здании). Средства на их выполнения будут изысканы или за счет 10% дополнительных работ от контракта, или за счет Республиканской адресной инвестиционной программы. Проведение данных мероприятий не повлияет на срок выполнения работ на объекте, так как они будут вестись параллельно.