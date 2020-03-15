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Дворец-замок Ласточкино гнездо закрыт на реконструкцию, но пройти к нему можно
Фото: замок-ласточкино-гнездо.рф

Дворец «Ласточкино гнездо» приводят в порядок — идёт реставрация

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:29 15.03.2020

В Министерстве культуры РК сообщили: на сегодняшний день реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дворец «Ласточкино гнездо» выполнены на 50%. Мероприятия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Государственный контракт заключен на сумму 79,5 млн рублей.

По словам заместителя министра культуры Республики Крым Анны Килеса, уже выполнено усиление основания фундаментов и бутовой кладки, очистка скального основания, работы по устройству инженерных сетей, новой железобетонной плиты и временных вспомогательных сооружений для усиления скального основания, закуплено оборудование для архитектурной подсветки. Также все внутренние помещения подготовлены для начала чистовых отделочных работ. В настоящий момент на объекте ведутся работы по реставрации фасада, а ремонт кровли находится на стадии завершения. Срок выполнения работ запланирован на 1 сентября 2020 года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, говорят специалисты, сейчас разрабатываются проектные решения по дополнительным работам (проектом не были учтены работы по обустройству балюстрады на прилегающей территории дворца, ремонт смотровой площадки и лестницы на близлежащем здании). Средства на их выполнения будут изысканы или за счет 10% дополнительных работ от контракта, или за счет Республиканской адресной инвестиционной программы. Проведение данных мероприятий не повлияет на срок выполнения работ на объекте, так как они будут вестись параллельно.

Дворец "Ласточкино гнездо" приводят в порядок - идёт реставрация

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