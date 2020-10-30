Дворец водных видов спорта в Симферополе должны открыть в следующем году

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Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:48 30.10.2020
О том, что строящийся в Симферополе Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта (Дворец водных видов спорта) планируют открыть в 2021 году, сообщают «
Площадь Дворца спорта составит более 18 тысяч квадратных метров. В нем разместят два бассейна. На строительство объекта планируется потратить около 1,5 миллиарда рублей.
Напомним, Центр плавания разместился в новом микрорайоне «Крымская роза». Как рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова, к следующей осени в здании уже начнутся тренировки. Помимо бесплатных занятий для детей, в бассейне откроют группы плавания на платной основе для всех желающих.
Так как это школа олимпийского резерва по водным видам спорта, то занятия для учащихся будут бесплатны. Но кроме этого, будут открыты и платные группы для всех желающих заниматься оздоровительным плаванием, – пояснила Ольга Торубарова.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
16.10.2020
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