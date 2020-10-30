Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Дворец водных видов спорта в Симферополе должны открыть в следующем году

crimeapress_news

Дворец водных видов спорта в Симферополе должны открыть в следующем году
фото: Фейсбук

Дворец водных видов спорта в Симферополе должны открыть в следующем году

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:48 30.10.2020

О том, что строящийся в Симферополе Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта (Дворец водных видов спорта) планируют открыть в 2021 году, сообщают «Вести. Севастополь».

Площадь Дворца спорта составит более 18 тысяч квадратных метров. В нем разместят два бассейна. На строительство объекта планируется потратить около 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, Центр плавания разместился в новом микрорайоне «Крымская роза». Как рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова, к следующей осени в здании уже начнутся тренировки. Помимо бесплатных занятий для детей, в бассейне откроют группы плавания на платной основе для всех желающих.

Так как это школа олимпийского резерва по водным видам спорта, то занятия для учащихся будут бесплатны. Но кроме этого, будут открыты и платные группы для всех желающих заниматься оздоровительным плаванием, – пояснила Ольга Торубарова.

Дворец водных видов спорта в Симферополе должны открыть в следующем году

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.