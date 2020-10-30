Дворец водных видов спорта в Симферополе должны открыть в следующем году

О том, что строящийся в Симферополе Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта (Дворец водных видов спорта) планируют открыть в 2021 году, сообщают « Вести. Севастополь» .

Площадь Дворца спорта составит более 18 тысяч квадратных метров. В нем разместят два бассейна. На строительство объекта планируется потратить около 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, Центр плавания разместился в новом микрорайоне «Крымская роза». Как рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова, к следующей осени в здании уже начнутся тренировки. Помимо бесплатных занятий для детей, в бассейне откроют группы плавания на платной основе для всех желающих.