Дворец-замок «Ласточкино гнездо» открыт для посещения

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» после масштабной реставрации открыт для посещения с 1 января 2021 года. За две недели его посетили свыше 5 тысяч крымчан и гостей полуострова.

Наш знаменитый на весь мир объект историко-культурного наследия, самый узнаваемый дворец Южного берега Крыма открыт для посещения всеми желающими. В новогодние и рождественские праздничные дни уникальный архитектурно-выставочный комплекс пользовался огромной популярностью у жителей Крыма и, конечно же, туристов, — цитирует пресс-служба министра культуры Республики Крым Арину Новосельскую.

По словам министра, многочисленные гости могут насладиться прекрасным пейзажем со смотровой площадки известной достопримечательности и с балкона, который долгое время был не доступен для посещения, сделать фотографии на память, осмотреть внутренние аутентичные помещения Дворца с вековой историей.

Для посетителей под открытым небом представлена интересная экспозиция «История замка в коллекции музея». Также в залах Дворца-замка в ближайшее время откроется выставка «Ласточкино гнездо. Крым — пространство вдохновения» произведений крымских художников Григория и Елены Алчиевых, Элеоноры Щегловой, изобразительных работ воспитанников ялтинского Центра развития творчества детей и юношества.

Вместе с тем, активно ведется деятельность по организации новых выставочно-экспозиционных проектов, преимущественно камерного характера, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Следует отметить, что в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора посетители должны тщательно соблюдать необходимые профилактические меры и следовать инструкциям: допуск в помещения Замка исключительно при наличии гигиенической маски, обработка рук дезинфицирующим средством, соблюдение социальной дистанции, пропускного режима, графика работы учреждения (с временными периодами для уборки и дезинфекции), отказаться от посещения в случае проявления любых признаков ОРВИ. Подробная информация для посетителей опубликована на официальном сайте https://замок-ласточкино-гнездо.рф/ .

СПРАВКА. Дворец-замок «Ласточкино гнездо» – это один из наиболее известных памятников истории и архитектуры на территории Республики Крым.

По имеющимся сведениям, первое упоминание о здании на отвесной скале Аврора в посёлке Гаспра относится к 1895 году, причём первоначально оно называлось «Замок любви» или «Генералиф» в честь первого владельца – генерала (имя не сохранилось), участника русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которому были пожалованы земли на берегу Чёрного моря.

В 1912 году вместо ранее существовавшего деревянного строения для нового владельца барона Рудольфа фон Штенгеля построили миниатюрный замок в готическом стиле, с башенками и стрельчатыми окнами. Архитектором миниатюрного замка стал талантливый зодчий Александр Шервуд – сын знаменитого архитектора, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади Владимира Шервуда.

В 2011 году принято решение о создании музея, но из-за неудовлетворительного состояния здания, учреждение не функционировало полноценно как объект сферы культуры.

В 2018 году Дворец-замок «Ласточкино гнездо» вошел в топ-17 самых романтичных мест в мире по версии британского издания The Daily Telegraph.

Фотоматериалы: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым, Министерство культуры РК