Двойной керамический кирпич: особенности, виды и применение

Современное строительство невозможно представить без использования керамического кирпича. Этот материал занимает лидирующие позиции благодаря сочетанию прочности, долговечности и экологичности. Среди большого ассортимента особое внимание заслуживает двойной керамический кирпич — разновидность крупноформатного керамического блока, который значительно ускоряет процесс кладки и обладает рядом уникальных преимуществ. Для застройщиков и владельцев домов актуальным вопросом является и стоимость такого материала, поэтому в конце первого абзаца приведём ключевой запрос: двойной керамический кирпич цена.

Двойной кирпич активно применяется в современном малоэтажном и среднеэтажном строительстве. Его крупные размеры позволяют снизить трудозатраты, так как кладка идёт быстрее, а количество раствора уменьшается. Такой кирпич особенно ценится при строительстве энергоэффективных домов, где важны теплоизоляционные характеристики стен. Производители предлагают как стандартные варианты, так и кирпич с улучшенными свойствами, адаптированными под различные климатические условия. Именно поэтому материал пользуется популярностью как среди частных застройщиков, так и среди строительных компаний.

Что представляет собой двойной керамический кирпич

Двойной керамический кирпич — это строительный материал, который по своим габаритам в два раза превышает стандартный кирпич (одинарный). Его размеры составляют примерно 250×120×138 мм, в то время как классический вариант имеет высоту 65 мм. Таким образом, кладка с использованием двойного кирпича идёт быстрее, а количество швов уменьшается.

Кроме крупных размеров, двойной кирпич отличается высокой геометрической точностью. Это позволяет минимизировать использование раствора и снизить вероятность появления неровностей в кладке. Качество поверхности играет важную роль, особенно если планируется облицовка или декоративная отделка фасада. Материал может быть как полнотелым, так и пустотелым, что определяет его дальнейшее применение и теплоизоляционные свойства.

Керамический кирпич получают методом формования и обжига глиняных заготовок. В процессе производства могут использоваться различные добавки, улучшающие теплоизоляционные и прочностные характеристики. Внешне двойной кирпич напоминает крупный прямоугольный блок, который может быть как пустотелым, так и полнотелым.

Виды двойного керамического кирпича

Существует несколько классификаций двойного кирпича в зависимости от его назначения и структуры.

По назначению:

рядовой (строительный) – используется для возведения несущих стен, перегородок и других конструкций, которые впоследствии подлежат облицовке.

лицевой (облицовочный) – имеет аккуратную поверхность и правильную геометрию, применяется для декоративной отделки фасадов и внутренних поверхностей.

Рядовой кирпич чаще всего применяется для внутренних и наружных стен, которые в дальнейшем планируется отделывать штукатуркой или облицовкой. Лицевой кирпич ценится за эстетичный вид и однородность цвета. Он часто используется для фасадов частных домов и коммерческих зданий. Кроме того, облицовочный кирпич может имитировать натуральный камень, гранит или песчаник, что позволяет создавать оригинальные архитектурные решения.

По структуре:

полнотелый – отличается высокой прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам, используется в местах, где требуется надежность конструкции.

пустотелый – внутри имеет вертикальные или горизонтальные полости, что позволяет снизить вес изделия и улучшить теплоизоляцию стен.

Полнотелый кирпич является отличным решением для возведения несущих конструкций и цоколей зданий. Он выдерживает большие нагрузки и устойчив к механическим повреждениям. Пустотелый вариант легче, а его полости создают дополнительные теплоизоляционные свойства. Такой материал позволяет сократить расход раствора и уменьшить вес здания.

По цвету и фактуре.

Керамический кирпич может иметь классический красный цвет, а также оттенки от тёмно-коричневого до светло-жёлтого. Облицовочные варианты часто обладают фактурной поверхностью, имитирующей натуральный камень или декоративную отделку.

Кроме стандартной окраски, производители предлагают кирпич с поверхностью, имитирующей рельеф, фактуру или даже состаренный вид. Это позволяет использовать материал в современных и классических архитектурных стилях. Двойной кирпич также подходит для создания декоративных элементов на фасадах и внутренних стенах.

Преимущества использования двойного керамического кирпича

Этот материал заслуженно получил широкое распространение благодаря целому комплексу достоинств:

скорость строительства. За счёт увеличенного размера сокращается время кладки и расход раствора.

теплоизоляция. Пустотелые разновидности удерживают тепло лучше, чем полнотелые, что позволяет уменьшить расходы на отопление.

звукоизоляция. Толстые стены из двойного кирпича надёжно защищают от уличного шума.

экологичность. Материал производится из природной глины, не содержит вредных примесей и абсолютно безопасен для здоровья.

прочность и долговечность. Кирпич способен выдерживать значительные нагрузки и служить десятилетиями без потери качества.

огнестойкость. Керамика устойчива к воздействию высоких температур и не горит.

Еще одним важным преимуществом является устойчивость к влаге и перепадам температур. Даже в суровых климатических условиях кирпич сохраняет свои свойства на протяжении десятилетий. Материал не подвержен гниению и не требует дополнительной химической обработки. Это делает его идеальным выбором для малоэтажного и многоквартирного строительства.

Где применяется двойной керамический кирпич

Благодаря своим характеристикам материал активно используется в разных направлениях строительства:

жилые дома. Возведение несущих стен, межкомнатных перегородок, цоколей.

коммерческие здания. Офисы, магазины, склады, где важны прочность и скорость строительства.

общественные объекты. Школы, больницы, спортивные комплексы — строения, требующие экологичных и долговечных материалов.

частное домостроение. Используется не только для несущих стен, но и для декоративной отделки фасадов (при выборе лицевого кирпича).

Особенно востребован кирпич при строительстве энергоэффективных и «умных» домов, где важны теплоизоляция и экономия энергоресурсов. Двойной кирпич позволяет создавать плотные стены, которые хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Это также снижает расходы на отопление и кондиционирование.

Кроме того, благодаря декоративным разновидностям двойной кирпич может применяться в благоустройстве: для создания заборов, ограждений, малых архитектурных форм. Он подходит для ландшафтного дизайна и строительства малых архитектурных сооружений.

Еще один аспект применения — это реставрация исторических зданий. Двойной кирпич можно использовать в качестве замены старых блоков, сохраняя при этом визуальное соответствие оригинальной кладке.

Стоимость двойного керамического кирпича

Цены на данный материал зависят от целого ряда факторов:

вида кирпича (рядовой, облицовочный);

структуры (полнотелый или пустотелый);

региона производства и транспортных расходов;

бренда и качества продукции;

объёмов закупки.

В среднем на российском рынке цена одного двойного керамического кирпича колеблется от 30 до 80 рублей за штуку:

рядовой пустотелый обычно дешевле и стоит 30–45 рублей.

полнотелый может достигать 50–65 рублей.

лицевой облицовочный обойдётся дороже — от 60 до 80 рублей за штуку и выше.

Следует учитывать, что закупка материала напрямую у производителя часто обходится дешевле, чем через посредников. Также выгодны крупные партии, так как поставка поддона с кирпичом обычно фиксируется по одной цене.

Дополнительно стоит обратить внимание на качество продукции. Дешёвый кирпич может иметь дефекты, такие как сколы, трещины или неправильную геометрию. В будущем это скажется на прочности стен и эстетике фасада.

Подводя итог выше сказанному, двойной керамический кирпич — современный строительный материал, позволяющий ускорить процесс возведения зданий, повысить энергоэффективность и снизить расходы на строительство. Он сочетает в себе прочность, долговечность и экологичность, а также предоставляет широкий выбор разновидностей для разных задач.

Использование двойного кирпича особенно выгодно для частного домостроения и строительства многоэтажных домов средней этажности. Он позволяет снизить затраты на отопление, улучшить шумоизоляцию и обеспечить долговечность конструкции. Материал подходит для любых климатических условий, устойчив к влаге, морозу и огню.

Благодаря этому материалу можно возводить надежные и тёплые дома, сочетая практичность и эстетичность. А учитывая доступность цен и широкое распространение на рынке, двойной кирпич остаётся одним из лучших решений для частного и коммерческого строительства.

