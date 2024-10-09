«Двухколесное» ДТП на трассе «Новороссия»: мопед врезался в велосипед

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района выясняют обстоятельства ДТП на трассе «Новороссия» с участием несовершеннолетнего. Авария с участием велосипеда и мопеда произошла накануне вечером, в 19:20 на территории села Видное Красногвардейского района.

Водитель, 2007 года рождения, управляя мопедом «Альфа Рейсер», двигаясь по направлению со стороны п. Красногвардейское в сторону с. Восход, в черте с. Видное Красногвардейского района не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди по ходу движения велосипедиста, 1980 года рождения, в результате чего допустил на него наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель мопеда «Рейсер» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.