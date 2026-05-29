Дюжина администраций крымских муниципалитетов получили выговоры за формализм в работе

Поводом стали системные нарушения при организации санитарной очистки территорий, сбои в работе общественного транспорта и низкое качество взаимодействия с жителями, в том числе ненадлежащая работа с обращениями граждан.

В список муниципалитетов, чье руководство получило выговоры, вошли Симферополь, Судак, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта, Джанкой, а также Симферопольский, Черноморский, Красноперекопский, Красногвардейский и Сакский районы.

Анализ протоколов встреч с гражданами выявил системные недостатки: в документах часто отсутствуют конкретные сроки устранения озвученных замечаний, а часть жалоб не фиксируется.

Комментируя ситуацию, Юрий Гоцанюк подчеркнул, что любые попытки имитировать работу будут пресекаться.

Главным критерием оценки эффективности власти остается ответственность перед жителями. Наша позиция принципиальна: все органы власти обязаны держать слово, данное людям, и нести персональную ответственность за конечный результат своей работы, — заявил Председатель Правительства Крыма.

