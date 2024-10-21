Дюжина ведущих силачей России 26 октября выявят сильнейшего в Евпатории

В следующую субботу, 26 октября, в Евпатории на Театральной площади пройдет Всероссийский турнир «Сильнейший человек России 2024 года» на призы главы Крым Сергея Аксенова (начало – в 12.00). Соревнования состоятся в рамках празднования Дня Народного единства. Об этом порталу « Крымский спорт » сообщили в пресс-службе международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» (Анна Высоцкая).

12 самых ярких и сильных атлетов, показавших лучшие результаты на выступлениях силачей в 2024 году, будут соревноваться в пяти зрелищных упражнениях и эстафетах. Это Александр Клоков (Липецкая область), Дмитрий Скосырский (Омск), Юрий Капустин (Хабаровск), Валентин Акимов (Смоленск), Егор Сороколетов (Керчь), Владимир Булгаков (Курск), Константин Колдунов (Симферополь), Роман Дружинин (Иркутск), Петр Мартыненко (Хакасия), Евгений Гавриленко (Саратов), Константин Климаш (Владивосток) и Дмитрий Самойлов (Белгород).

Судьями будут Михаил Шивляков (главный судья; Омск, лицо богатырского движения «Сильнейшая нация мира»), Максим Дворецкий (Москва, вице-президент Федерации стронгмена России, куратор развития богатырского движения «Сильнейшая нация мира» в Центральном федеральном округе), Сергей Горьков (представитель богатырского движения «Сильнейшая нация мира» по Керчи) и Сергей Харламов (куратор развития богатырского движения «Сильнейшая нация мира» в Приволжском федеральном округе).

В программе соревнований:

Подъем богатырского бревна весом 150 кг над головой на количество раз за одну минуту;

Беговая эстафета: перенос коромысла весом 400 кг на 20 метров+перенос «чемоданов» весом 150 кг каждый на 20 метров;

Буксировка автокрана весом 22 тонны на скорость в специальной упряжке по канату. Расстояние 20 метров;

Ходьба с «Богатырской каруселью» по кругу диаметром 12 метров, вес 330 кг, нагрузка на атлета 250 кг, на дальность.

Атлеты будут поделены на два дивизиона (по 6 человек в каждом).

В пятом, финальном, упражнении сразятся только два победителя в своих дивизионах. Стоя друг напротив друга, они будут перебрасывать каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см. Победит и станет обладателем титула «Сильнейший человек России 2024 года» тот, кто выполнит больше перебросов шара, либо, при равенстве количества перебросов, тот, у кого набрано больше баллов в предыдущих упражнениях.

Также в программе мероприятия попытка установления парного Рекорда России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в России узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Попытку предпримут два крымских спортсмена – легендарный силач из Судака Джамшид Исматиллаев и известный пауэрлифтер из Бахчисарая Дмитрий Алексеев.

Парный формат установления рекорда выбран не случайно. Девиз этого достижения – девиз Республики Крым «Процветание в единстве!» Только вместе, общими усилиями можно преодолеть любые трудности и одержать победу. Такой смысл, созвучный с празднованием Дня народного единства, организаторы решили вложить в этот рекорд.

В случае успеха, рекорд будет внесен в Реестр рекордов богатырского движения «Сильнейшая нация мира», а также в Книгу Рекордов России. Фиксировать параметры рекорда будут эксперт богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Иванов и эксперт Книги Рекордов России «Русский Морпех» Михаил Шивляков.

Главный организатор турнира – представитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» в РК Андрей Шарков, глава оргкомитета – руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер, технический директор – вице-президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Алексей Савченко.

Соревнования состоятся под эгидой международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» при поддержке Фонда президентских грантов.

источник: «Крымский спорт»

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