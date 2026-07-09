Джанкоец погиб при атаке ВСУ на Крым

Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА. К сожалению, один человек – житель Джанкоя – погиб. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким, — написал он в своих соцсетях.
Он заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие. И призвал крымчан проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и доверять только официальным источникам информации.
источник: РИА Новости Крым
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