Джанкой — Армянск : Расписание электричек на сегодня 2021

Джанкой — Армянск. Один из способов добраться из Джанкоя в Армянск это поездка на электричке. Финансово это один из самых выгодных вариантов. На маршруте работают новые электро-составы. Предлагаем Вам ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов по маршруту следования Джанкой — Армянск и при необходимости купить железнодорожный билет.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Расписание электричек Джанкой — Армянск на сегодня
С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб. до 1,62 руб. за пассажиро-километр, по территории Краснодарского Края устанавливается зонный тариф в размере 39 рублей за одну десятикилометровую зону.
Цена билета: Джанкой — Армянск — 127,98 руб.
Расстояние: 79 км.
Электричка Армянск — Джанкой — расписание 2021
Маршрут электропоезда Джанкой — Армянск
Время в пути — 1 ч. 25 мин.
В пригородном сообщении назначено 36 пар поездов в зимний период и дополнительно 6 пар в пиковый сезон летних пассажирских перевозок.
Время следования пригородных поездов сокращается по маршрутам: Симферополь – Евпатория на 10 минут (1 час 35 минут); Керчь – Джанкой на 20 минут (4 часа 30 минут); Феодосия – Армянск на 30 минут (4 часа15 минут); Симферополь – Феодосия на 15 минут (3 часа 45 минут); Соленое Озеро – Евпатория на 10 минут (2 часа 45 минут).
Таблица стоимости полного проезда (100%) по маршруту Джанкой-Армянск с 01 января 2021 года
- Нарушать общественный порядок и мешать спокойствию других пассажиров.
- Повреждать внутривагонное оборудование.
- Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагонов.
- Осуществлять несанкционированную торговлю.
- Распивать спиртные напитки.
- Курить в вагонах и тамбурах.
- Осуществлять несанкционированный срыв стоп-крана.
- Размещать ручную кладь в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
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