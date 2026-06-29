Джанкой полностью обесточен

В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
Аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети, добавил мэр.
Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
источник: РИА Новости Крым
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