Джанкой полностью обесточен

В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.

Аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети, добавил мэр.

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым

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