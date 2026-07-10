Джанкойца отправили в колонию за призывы разбить Крымский мост и убить русских

Жителя Джанкоя отправили в колонию на 4 года за призывы разбить Крымский мост и убить русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что гражданин С., 1976 года рождения, с использованием своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста. Кроме того, мужчина призывал к убийству русских и убийству политических деятелей, — говорится в сообщении.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по двум статьям. Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.

источник: РИА Новости Крым

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