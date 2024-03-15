Джанкойцы жалуются на заброшенное здание в центре города

Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях, о заброшенном здании бывшего мясокомбината, расположенном по улице Кирова в городе Джанкое. Граждане жалуются, что здание не ограждено, его часть обрушилась, однако местной администрацией мер по ограждению объекта не принято.

Джанкойской межрайонной прокуратуре поручено проверить исполнение требований законодательства при содержании указанного объекта, при наличии оснований принять меры, в том числе судебного характера в целях ограничения доступа граждан к указанному зданию, — сообщили в надзорном ведомстве.

Проведение проверки контролируется.