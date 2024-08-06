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Джоб-офер используют 4 из 10 работодателей
фото: pikist.com

Джоб-офер используют 4 из 10 работодателей Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 06.08.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители работодателей и  экономически активные граждане.

41%  компаний Крыма используют в своей практике job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы: в 22% организаций такие предложения получают все кандидаты, еще в 19% — некоторые категории персонала. Чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, IT-специалистам, офисным и инженерно-техническим работникам.

Согласно опросу, каждый третий горожанин (33%) получал джоб-офер от потенциального работодателя. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, получают оферы. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто получал предложение о работе в виде официального документа. При этом количество людей, получавших офер, увеличивается с ростом уровня доходов: среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц таких 27%, а среди тех, чей доход составляет от 100 тысяч рублей, — уже 40%.

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Время проведения: 20 июля — 5 августа 2024 года

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