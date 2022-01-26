Дзюдоисты из Гаспры выиграли медали всероссийского турнира

С 21 по 23 января в Новороссийске проходил этап детской лиги «Локо дзюдо» среди мальчиков и девочек 2009 -2010 и 2011-2012 годов рождения. Дзюдоисты из Гаспры — в лидерах соревнований.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из различных регионов Российской Федерации, в том числе представители сильнейших команд по дзюдо ЮФО и СКФО. Республику Крым достойно представили юные спортсмены Ялтинской Федерации дзюдо, воспитанники ГБУ РК «Спортивной школы № 6» (директор Олег Родионов) и ДЮСК «Титан» (директор Сергей Рыбальченко). В ходе упорных поединков Гаспринцы завоевали три медали. Никита Бянкин в весовой категории до 60 килограмм завоевал золотую медаль. (Тренера Владимир Рыбальченко и Екатерина Онищенко) Алевтина Кравченко ( до 40 килограмм) и Григорий Кондратьев ( до 55 килограмм) выиграли бронзовые медали.( Тренера Владимир Рыбальченко и Дмитрий Данилишин), — сообщили в пресс-службе ГБУ РК «Спортивная школа № 6».