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Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники

Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:40 20.06.2021

В области промышленной электротехники, профессионального энергетического оборудования бренд Eaton не требует дополнительных характеристик. Годами доминирования на рынке и обширными областями применения эта продукция снискала авторитет высоким качеством, надежностью, внедрением инноваций и верностью традициям. А еще разнообразием ассортимента.

Официальный дистрибьютор Eaton в России «Евротехстрой Электро» предлагает онлайн каталог продукции Мoeller Еaton. Здесь представлены все виды товаров.

Так, в официальном каталоге компании:

  • автоматические выключатели и модульные, инсталляционные приборы,
  • устройства защиты и ограничители напряжения,
  • преобразователи частот и контакторы,
  • контроллеры и модули управления,
  • реле (в том числе сенсорные и программируемые) и разъединители,
  • коммутаторы и источники бесперебойного питания,
  • электротехнические приборы, аксессуары и распределительные шкафы…

И многое другое. В каталоге – максимум от ведущего мирового производителя Eaton. Меню сайта позволяет осуществлять поиск необходимой техники как в тематических разделах, так и по артикулу.

Обратите внимание на возможность скачивания брошюр, справочников, обзорных каталогов, необходимой техдокументации и прайс-листа.

Цены – приятно удивляют. Тем более, что это промышленное оборудование, отвечающее всем международным стандартам и регламентам. Как известно, продукция Eaton сегодня используется в самых различных отраслях: от строительства до тяжелого машиностроения, от энергетики до сельского хозяйства. Эта техника не просто отвечает за расход и распределение электроэнергии, она может стать драйвером модернизации производства, повысить эффективность и экономичность работы.

Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники

Выбрать и приобрести всю представленную в онлайн каталоге можно прямо на сайте, в один клик (не забудьте ознакомиться с действующими акциями и возможными скидками).

Главное – не «заплутать» в многообразии предложения. Можно использовать функционал поиска по названию, можно листать каталог. Наводя курсор на раздел «Каталог товаров» вы попадаете в разделы, которые в свою очередь также делятся на кликабельные подразделы, сужающие поисковые зоны. Например, раздел «Трансформаторы» разделен на однофазные, трехфазные, автоматы защиты и модули номинального тока, что позволяет не тратить время на изучение всех позиций раздела каталога.

Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники

Таких разделов – свыше 20, в самом каталоге – сотни наименований. Тем не менее разобраться в навигации сайта electroline.ru легко. На портале немало подсказок: от уже упомянутой разнообразной технической документации до видео и новостей мира электротехники.

Eaton – передовые технологии, надежность и качество промышленной электротехники

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