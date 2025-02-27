ЕДДС города Симферополя — одна из лучших в Республике Крым

В 2024 году Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым провело смотр-конкурс на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу. Эксперты учитывали несколько критериев. По результатам голосования конкурсной комиссии, ЕДДС Симферополя награждена почетной грамотой.

Единая дежурно-диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Сотрудники службы осуществляют прием, регистрацию и обработку обращений, которые поступают от граждан. Ежедневно поступает около 200-300 обращений. Сотрудники принимают эти обращения и передают соответствующим организациям для принятия мер реагирования, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя директора учреждения МКУ «ЕДДС» Николая Талюпу.

В единую дежурно-диспетчерскую службу можно обратиться по телефону:

— городской: 60-49-09

— мобильные: +7 (918) 030 03 12; +7 (978) 944 39 59.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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