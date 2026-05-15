Эдем Пайзиев из Симферополя – победитель первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей

Континентальные соревнования по трем видам спортивной борьбы среди спортсменов этой возрастной категории с 11-го по 17-е мая проходят в Самокове (Болгария).

Эдему Пайзиеву не нашлось равных в весовой категории до 55 кг.

В квалификации наш земляк взял верх над хорватом Романо Бако (4:0), в 1/8 и 1/4 финала с одинаковым счетом (10:1) разгромил соответственно венгра Кеве Ковача и турка Бариса Сойлу, в полуфинале одолел армянина Гегама Егиазаряна (4:1), а в напряженном финальном поединке – азербайджанца Гурбана Мажнунова (2:1). Пять схваток – пять эффектных побед! Браво, Эдем! Наши самые искренние поздравления юному спортсмену и его наставникам! — отмечает «Крымский спорт».

