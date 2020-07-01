Едем в отпуск к морю? Аренда авто в Крыму начинается в аэропорту Симферополя

Летом если не все, то многие дороги ведут в Крым. Гостей, выбравших воздушное путешествие на полуостров, встречает Международный аэропорт «Симферополь». Отсюда открыты дороги в любую точку Крыму. К горам Южнобережья и на песочные пляжи Евпатории, Поповки и Оленевки, к генуэзским крепостям Судака и Феодосии и музеям, историческим памятникам Севастополя. Тем то и хорош крымский отдых: он не предполагает сидения (лежания) на одном месте (пляже). На полуострове немало достопримечательностей, вполне претендующих на звания «чудес света».

Как добираться к ним? Легко и удобно взять авто в аренду в аэропорту Симферополя. Путешествие на колесах избавит вас от логистических состыковок маршрутов, расписаний, экскурсий, добавит настроения самостоятельных открытий на местных дорогах и обеспечит изрядным запасом свободы в поисках приключений. В конце концов, аренда авто в Крыму – это современно, модно и не так уж дорого.

Говоря об удобстве и выгоде, обязательно упомянем сайт Bookingcar. Это портал-агрегатор, позволяющий не только выбрать оптимальные расценки на арендованный автомобиль, но и выбрать самый достойный вариант из многообразия предложений, отвечающий всем вашим требованиям.

Для удобства поиска следует заполнить форму, в которой значатся даты и время прилета и вылета. Вариантов – десятки. Самое время «включить» фильтры, которые отсеют «лишнее». А именно: цена, тип авто, комплектация. Обратите внимание на дополнительные характеристики: пробег, кондиционер, механика/автомат, страховка. И! Учтите важный момент: беря в прокат авто, водитель не остаётся с ним один на один. Колл-центр компании — всегда рядом.

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Заметим, что точно такой же сервис доступен, если вы собираетесь получить прокатный автомобиль в аэропорту Севастополя. У города-Героя есть свой аэропорт? Несомненно. И в последние годы по вопросам его развития и функционирования было немало копий сломано. Но решено окончательно: севастопольскому аэропорту «Бельбек» — быть. Причем как филиалу симферопольского аэровокзала.

Самые весомые причины взять машину в крымском аэропорту.

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