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Единая городская карта Севастополя будет работать на базе отечественного чипа
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Единая городская карта Севастополя будет работать на базе отечественного чипа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 15.09.2020

Первая Единая городская карта Севастополя  на чипе «Микрон» выпущена 13 сентября.

Используя новейшую отечественную разработку в севастопольском транспорте, мы не только исполняем приоритетное направление Российской Федерации по импортозамещению, но и способствуем укреплению статуса города как современной инновационной площадки страны. В целом проект ЕГКС принес жителям и гостям города выгоду. Льготникам по картам ЕГКС в аптечных и продуктовых сетях города можно получить скидки до 5%. В этом году также был запущен школьный проект «ЕГКС-школа», выпущено более 25 тысяч таких карт, школьной картой можно оплатить проезд в транспорте, пройти через электронную проходную в школе, использовать карту для получения школьного питания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора компании ЕГКС Василия Репина.  

Кроме того, компания принимает участие в развитии туристической привлекательности города. Были выпущены серии карт для таких проектов как «Большая Севастопольская тропа»,  «Большой Севастопольский офицерский бал», «Крымский военно-исторический фестиваль», «международный военно-технический форум «Армия 2020» и «Велопобеда». Напоминаем, что оплатить проезд картой ЕГКС можно на всех маршрутах городского наземного и морского транспорта.

Карта предназначена для многократного использования и пополнения баланса. Единоразовая стоимость приобретения – 60 рублей.

Карту можно приобрести в торговых точках ГУП «Агентство «Союзпечать», точках «RUKASSA», в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», центральном автовокзале Севастополя, в кассах «Севастопольского морского порта», на «умной» остановке на площади Нахимова. Пополнить карту можно через терминалы «PayBerry», в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», точках «RUKASSA», на нашем сайте с помощью банковской карты, в приложении   «РНКБ».

Для удобства проверки баланса и пополнения карт ЕГКС доступно мобильное приложение «PayBerry».  Более подробная информация — здесь.

Единая городская карта Севастополя будет работать на базе отечественного чипа

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