«Единая Россия» провела заседание Оргкомитета «Наша Победа»

Первое заседание Организационного комитета «Наша победа», призванного объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации, состоялось в Центральном исполнительном комитете «Единой России». Его главной темой стало обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или еще только состоятся в текущем году.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал объединить усилия и возможности всех участников Оргкомитета при подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, что, по его мнению, «несомненно даст синергетический эффект». Он подчеркнул, что памятные и торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения.

Мы не можем допустить наглой фальсификации нашей истории. И поэтому так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о нашей Победе, — отметил Турчак.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в 2020 году в акции «Диктант Победы» примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина.

Не менее 60 площадок появится в 30 государствах. Это минимальная цифра, — сказал он.

Планируется, что площадки «Диктанта Победы» будут открыты в военных частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом.

Сопредседатель оргкомитета, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что успешные практики «Единой России» по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию необходимо распространять по регионам.

Нам предстоит развивать новые формы исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики, — сказал он, добавив, что в скором времени оргкомитеты «Наша Победа» появятся в субъектах РФ.

Операторы «большой четверки», ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу «Единой России» и сформулировали свои предложения по обеспечению всех ветеранов как бесплатными сотовыми телефонами, так и сотовой связью без ограничения по объему.

Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни, — подчеркнул Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

В свою очередь, член Высшего совета «Единой России», генеральный директор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров заявил, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране.

Это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, — сказал он.

О готовности поддержать все акции, организованные «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память», заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

Мы (Министерство обороны России) полностью поддерживаем и будем активно в них участвовать, — сказал Картаполов.

При этом глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в нынешнем году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в «Диктанте Победы» абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

На заседании оргкомитета стало известно, что «Единая Россия» разработает единую карту воинских захоронений и в этой работе рассчитывает на поддержку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минобороны. В партии также предложили посмертно наградить советских партизан, сражавшихся за освобождение Бельгии от фашизма и отметить государственными наградами граждан Бельгии, которые помогают в сохранении мест захоронения советских воинов, создании на территории государства музея Русского партизанского движения и установке в одной из коммун мемориального памятника погибшим советским партизанам.

В Севастополе проводится грандиозная подготовительная работа к памятной дате. На днях под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева состоялось первое заседание региональной Дирекции Года памяти и славы.

Очень важно, что в подготовке к проведению Дня Победы задействован практически весь город. С нами Черноморский флот и все патриотические организации. Для Севастополя День Победы всегда был и будет самым главным праздником! 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы тем более должны встретить «во всеоружии»: не забыть ни одного ветерана, а все мероприятия провести на самом высоком уровне, – отметил Михаил Развожаев. ⠀

В Севастополе пройдёт больше 300 мероприятий: фестивалей, кинофорумов, встреч, выставок, концертов. Когда программа будет готова, она будет опубликована на сайте Правительства Севастополя. ⠀

Сегодня прозвучала пронзительно тяжёлая цифра – участников обороны и освобождения Севастополя в городе осталось всего 16 человек! Заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Валентинович Курочкин предложил сегодня поддержать общероссийскую акцию «Если ты не сможешь прийти на парад, парад придёт к тебе». Военные с оркестром проведут парады во дворах, где живут наши герои, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на севастопольский парад 9 мая. Считаю важным, при оформлении города использовать фотографии и архивные материалы о Севастополе и его героях, – рассказал врио губернатора Севастополя. ⠀

По его словам, важный элемент подготовки – это благоустройство. На плечи коммунальщиков ложится громадная ответственность. До 9 мая 2020 года проведём капитальный ремонт двух братских захоронений Братского кладбища 414-й стрелковой дивизии и Братского кладбища 89-й стрелковой дивизии.