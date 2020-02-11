«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию. Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране, — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Отметим, что сегодня утром премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Татьяна Щербакова прокомментировала нововведения в программе материнского капитала, предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В частности, парламентарий рассказала о том, что с января 2020 года в Севастополе заработала собственная, региональная программа материнского капитала. Так в поддержку семей, у которых в 2019 родился второй ребёнок будет выплачена сумма в размере 100 тысяч рублей.