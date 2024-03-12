«Единая Россия» в Севастополе провела форум-концерт «Единство народа»

В Севастополе на эстраде Приморского бульвара состоялся партийный форум-концерт «Единство народа», организованный сторонниками «Единой России».
Мероприятие возглавил губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Развожаев. Почетным гостем стал председатель Народного Совета ДНР, Герой Донецкой Народной республики Артем Жога. На концерт-митинг собрались активисты и сторонники партии, общественники, представители старшего поколения и молодежных организаций.
Сегодня, 12 марта, концерты-митинги в поддержку России и ее политического курса прошли во многих регионах страны. Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции приняли Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В Севастополе на встрече вспоминали события Русской весны, говорили о развитии города, о планах на будущее и о том, как важно России не сходить с намеченного пути. Михаил Развожаев в своем выступлении подчеркнул, что будущее страны зависит от наших совместных усилий.
Для Севастополя нынешние мартовские дни — священные. Все вы помните, что происходило десять лет назад 16 марта, когда севастопольцы в едином порыве пришли на референдум, чтобы твердо заявить: «Мы — за возвращение в Россию». Благодарю всех севастопольцев: наше замечательное старшее поколение, которое делится с нами мудростью, верой и колоссальным опытом, наших молодых ребят, которые сегодня делают первые шаги в политике и карьере. Они понимают, что сегодня от нас зависит будущее. Нельзя быть в стороне. Наш Севастополь преображается, уже многое сделано, и вместе мы сделаем еще больше, — обратился к присутствовавшим Михаил Развожаев.
Артем Жога выразил севастопольцам благодарность за их любовь к стране, ее ценностям, стойкость и единодушие.
Во время событий, которые происходили десять лет назад, мы переживали и болели за вас всей душой. Вы первыми вернулись домой. Спасибо вам огромное за вашу поддержку Донбасса и его жителей. Город Севастополь и Республика Крым стали вторым домом для многих наших земляков, — сказал Артем Жога.
источник: пресс-служба «Единой России» в Севастополе
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