«Единая Россия» в Севастополе провела форум-концерт «Единство народа»

Мероприятие возглавил губернатор Севастополя, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Развожаев. Почетным гостем стал председатель Народного Совета ДНР, Герой Донецкой Народной республики Артем Жога. На концерт-митинг собрались активисты и сторонники партии, общественники, представители старшего поколения и молодежных организаций.

Сегодня, 12 марта, концерты-митинги в поддержку России и ее политического курса прошли во многих регионах страны. Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции приняли Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В Севастополе на встрече вспоминали события Русской весны, говорили о развитии города, о планах на будущее и о том, как важно России не сходить с намеченного пути. Михаил Развожаев в своем выступлении подчеркнул, что будущее страны зависит от наших совместных усилий.

Для Севастополя нынешние мартовские дни — священные. Все вы помните, что происходило десять лет назад 16 марта, когда севастопольцы в едином порыве пришли на референдум, чтобы твердо заявить: «Мы — за возвращение в Россию». Благодарю всех севастопольцев: наше замечательное старшее поколение, которое делится с нами мудростью, верой и колоссальным опытом, наших молодых ребят, которые сегодня делают первые шаги в политике и карьере. Они понимают, что сегодня от нас зависит будущее. Нельзя быть в стороне. Наш Севастополь преображается, уже многое сделано, и вместе мы сделаем еще больше, — обратился к присутствовавшим Михаил Развожаев.

Артем Жога выразил севастопольцам благодарность за их любовь к стране, ее ценностям, стойкость и единодушие.

Во время событий, которые происходили десять лет назад, мы переживали и болели за вас всей душой. Вы первыми вернулись домой. Спасибо вам огромное за вашу поддержку Донбасса и его жителей. Город Севастополь и Республика Крым стали вторым домом для многих наших земляков, — сказал Артем Жога.

источник: пресс-служба «Единой России» в Севастополе