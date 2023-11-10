«Единая Россия» запустила Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости». Присоединяйтесь

Всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в учреждениях здравоохранения и хосписах. Дети смогут выбрать из «Коробки храбрости» игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки.

Старт ежегодной Всероссийской акции дало Московское городское отделение «Единой России». Вместе с председателем Центрального совета сторонников Ольгой Занко, председателем Совета сторонников «Единой России» города Москвы Верой Степаненко и депутатом Госдумы Светланой Разворотневой активисты МГРО привезли подарки для маленьких пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Их собрали депутаты, члены «Женского движения Единой России» Москвы и жители столицы.

Находиться длительное время на лечении в больнице, стойко переносить все болезненные процедуры непросто и взрослым, а для детей — это настоящий подвиг. Ребят нужно поддержать и наградить подарками. Для этого уже не первый год сторонники «Единой России» проводят акцию «Коробка храбрости». В прошлом году в акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране, было собрано более 150 тысяч подарков, – цитирует пресс-служба «Единой России» Ольгу Занко.

В день старта акции боксы для сбора игрушек установили по всей стране в региональных исполкомах партии.

В Севастополе председатель регионального Совета сторонников «Единой России» Павел Харламов передал игрушки, собранные в рамках акции, в Центр охраны здоровья матери и ребенка и в детскую поликлинику горбольницы №9 в Балаклаве.

После прохождения болезненной процедуры дети выбирают себе любую понравившуюся игрушку в подарок. Акция нашла отклик не только у детей и родителей, но и у медиков. Теперь ее проводим на постоянной основе. В Городе-Герое участились воздушные тревоги. В связи с этим активисты и сторонники «Единой России» передают игрушки для игровых зон в заглубленных укрытиях детских больниц. Туда спускаются маленькие пациенты, которые лечатся в стационаре, и дети, которые посещают поликлиники. Название акции «Коробка храбрости» оказалось в этом случае символичным, — отмечает Павел Харламов.

Севастопольские партийцы решили распространить акцию не только на юных жителей города, но и на детей из новых регионов страны. В этом году «Коробки храбрости» от севастопольцев передали в поселок Ивановка Херсонской области и в подшефный Мелитопольский район.

Севастопольское реготделение «Единой России» продолжает акцию. Игрушки, наборы для творчества и канцелярские товары для ребят, проходящих лечение, приносите в рабочее время в исполком реготделения партии по адресу: ул. Большая Морская, 4. Каждый может внести посильный вклад и принести радость маленьким пациентам.

В ЛНР жители будут наполнять «Коробки храбрости» уже второй год подряд. Одними из первых подарки для детей принесли секретарь Луганского реготделения «Единой России» Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Коробки храбрости» установили в Санкт-Петербурге, Башкортостане и Свердловской области.

В Северной столице в коробку, расположенную в региональном исполкоме партии, игрушки передали спикер заксобрания Александр Бельский, руководитель регионального исполкома Валерий Гарнец, председатель регионального Совета сторонников Павел Рыбчак.

В Уфе в бокс в Госкомитете Республики по жилищному и строительному надзору игрушки положили глава регионального Совета сторонников Яков Кугубаев и глава Госкомитета по жилищному надзору, член регионального Совета сторонников Артур Давлетшин.

В Екатеринбурге «Коробка храбрости» появилась в штабе общественной поддержки. Мягкие игрушки и канцтовары принесли глава регионального Совета сторонников Сергей Карякин и другие активисты.

Сбор игрушек продлится до 1 декабря. Все подарки передадут в детские медучреждения.

Напомним, «Единая Россия» проводит акцию «Коробка храбрости» более 10 лет. Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России». По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.