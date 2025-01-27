Единое пособие: новые требования и возможности для севастопольских семей

С 1 января 2025 года для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В текущем году общероссийский минимальный размер оплаты труда равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев.

Требования к минимальному доходу могут быть снижены, если в течение 10 месяцев расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, женщина ухаживала за ребенком до 3 лет или за ребенком с инвалидностью, или пожилым человеком старше 80 лет и пр. Но если объективная причина отсутствия дохода в расчетном периоде составляет менее 10 месяцев, то минимальный доход пересчитывается пропорционально месяцам работы.

Еще одно изменение этого года — при комплексной оценке нуждаемости не учитываются государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Кроме того, не учитываются средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

Также по новым правилам пособия могут переназначить, если место жительства ребенка определено по суду. Согласно законодательству, если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но в случае, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя Отделение СФР по Севастополю может прекратить выплату бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем ребенок проживает фактически.

Подробную консультацию по единому пособию можно получить по телефону (8-800-100-00-01), связавшись с оператором второй линии из Отделения СФР по Севастополю. Звоните с ПН по ЧТ с 09.00 до 18.00 и в ПТ с 09.00. до 16.45. Звонки по всей России бесплатны.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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