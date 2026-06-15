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Единое пособие пересчитали 40 многодетным семьям Севастополя

Единое пособие пересчитали 40 многодетным семьям Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:05 15.06.2026

Многодетным семьям, которые раньше не проходили по условиям оформления единого пособия из-за превышения доходов не более чем на 10%, установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. В Севастополе на сегодня эта сумма составляет 9369 рублей на каждого ребенка. В мае Отделение СФР по Севастополю пересмотрело все решения об отказе, которые были вынесены с начала 2026 года многодетным родителям из-за превышения лимита, когда буквально несколько рублей влияли на назначение выплаты.

Севастопольцам не пришлось обращаться к нам повторно  и собирать дополнительные справки для назначения выплаты. Уведомление о принятом решении автоматически поступило в личный кабинет родителей на госуслугах, — рассказала Елена Гайворонская, управляющий Отделением СФР по Севастополю.

Напомним, единое пособие — это адресная ежемесячная выплата для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и родителей детей в возрасте до 17 лет. В Севастополе с начала года  меру поддержки получают родители более  24,4 тысячи детей и 458 будущих мам.

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Главным условием назначения выплаты остается уровень дохода. Он не должен превышать  19318 рублей в месяц на каждого члена семьи — таков прожиточный минимум на душу населения в нашем регионе.

За выплатой можно обратиться в региональное Отделение Соцфонда, оформив услугу в личном кабинете на госуслугах, в любой клиентской службе СФР или МФЦ.

Если остались вопросы, звоните в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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