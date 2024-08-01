Единовременная выплата участникам спецоперации увеличена в два раза

Военные, которые заключат контракт для участия в военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. руб. Для этого нужно будет подписать контракт с 1 августа по 31 декабря этого года, следует из указа президента России Владимир Путина. Ранее военным, заключившим контракт после 21 сентября 2022 года, полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб.

Ранее заключившим контракт военным, сообщает РБК , полагалась единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. руб. Президент России Владимир Путин увеличил ее до 400 тыс. руб., а также рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. новым контрактникам.

Вместе с этим глава государства рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, решившим заключить контракт во время спецоперации.

В настоящее время помимо единовременных выплат контрактники могут рассчитывать на:

ежемесячные выплаты (от 210 тыс. руб.);

выплаты за результат (от 8 тыс. до 50 тыс. руб.);

надбавки и премии;

выплаты при ранении (от 3 млн руб.);

выплаты при установлении инвалидности (от 782 тыс. руб.);

страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения (от 80 тыс. руб.);

единовременную выплату в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего (2,96 млн руб.). Узнайте больше: Сергей Аксёнов: "Слава Военно-Морскому Флоту! Да здравствует Россия!"

По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули тогда в министерстве.

В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек. Путин в июне сообщал, что в зоне спецоперации находятся около 700 тыс. российских военных.

Потери российская сторона в последний раз раскрывала в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

источник: РБК