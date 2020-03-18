Единый контакт-центр здравоохранения Севастополя с 18 марта работает круглосуточно

О том, что единый контакт-центр здравоохранения Севастополя перешёл на круглосуточный режим работы, сообщили в «Медицинском информационно-аналитическом центре».

На базе контакт-центра создана «горячая линия» для работы с обращениями жителей Севастополя по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Телефон «горячей линии» +7 (8692) 41-77-07. Она работает в круглосуточном режиме. Кроме того, с 18 марта круглосуточно будет работать и Единый контакт-центр здравоохранения, назначены дежурные операторы, — сообщили в «МИАЦ». Телефоны Единого контакт-центра здравоохранения: 8 (800) 5-800-800 (с мобильного телефона); 0 (800) 5-800-800 (со стационарного телефона). Звонок бесплатный, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Специалисты отмечают: эпидемиологическая обстановка по Севастополю стабильно благополучна, случаев заражения пациентов новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В целях предупреждения заболеваемости с 17 марта в городе введён режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия.

Базовой медицинской организацией для госпитализации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию определена городская инфекционная больница. В медицинском учреждении имеется 17 мельцеровских боксов, а также бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции. Инфекционная больница обеспечена противовирусными препаратами в достаточном количестве.

Кроме того, для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию выделены две машины «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», укомплектованные противочумными костюмами для медицинских бригад. Дезинфекция автотранспорта организована на дезинфекционной площадке городской инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников.