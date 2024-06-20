«Единый заказчик» завершит в Симферополе строительство пяти учебных корпусов КФУ

ППК «Единый заказчик» в 2025 году завершит строительство пяти учебно-лабораторных корпусов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Строительство незавершенных объектов началось в 2019 и 2022 годах. Среди них здания Физико-технического института, Студенческого центра, Административного корпуса, Института иностранной филологии, а также корпус Архитектурно-строительной академии. Общая площадь строений составляет более 46 тыс. кв. метров. Завершить строительство корпусов и оснащение их современным технологическим оборудованием планируется в 2025 году, — рассказали в пресс-службе компании.

Здание Физико-технического института является многофункциональным комплексом, объединяющим в едином пространстве образовательный, научный и социальный процессы. В нем разместятся кафедры, аудитории, научный центр функциональных материалов и нанотехнологий, выставочный зал, буфет, административно-служебные и производственно-технологические помещения.

Студенческий центр – многофункциональное здание, в котором создадут многофункциональный зал с эстрадой на 1054 мест, столовую на 170 посадочных мест, библиотеку на 300 000 томов, лекционный и читательские залы и др. Административный корпус предназначен для размещения ректората и административно-управленческого аппарата университета.

В здании учебного корпуса Института иностранной филологии появятся центр языковых культур малых народов Крыма, лекционные аудитории, компьютерные классы, деканат, кабинеты директора и заведующих кафедр, преподавательские, координационный центр международной деятельности и другие помещения.

В пресс-службе компании добавили, что пристраиваемое здание Архитектурно-строительной академии будет предназначено для обучения студентов и аспирантов. Там разместят учебно-лабораторные, компьютерные классы, лекционную аудиторию на 140 мест, а также помещения служебного назначения.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, 7 колледжей и техникумов, ряд научных центров. Основные специальности — медицина, строительство, сельское хозяйство, туризм, археология и др. Общее число учащихся вуза составляет около 30 тысяч человек.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»