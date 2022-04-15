Едут и едут: спрос на поезда в Симферополь вырос втрое, а в Краснодар и Ростов-на-Дону — вдвое

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру , на апрель-май в Симферополь оформлено втрое больше билетов, чем было к этому моменту годом ранее. Вдвое увеличился спрос на ж/д билеты в Краснодар и Ростов-на-Дону.

На 58% вырос интерес к билетам в Воронеж и на 76% — в Липецк. Продажи билетов в Белгород на апрель-май увеличились на 32%, а в Курск — на 27%, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Меньше всего из городов с закрытыми аэропортами вырос спрос на ж/д билеты в Брянск (+9%).

Динамика спроса на ж/д билеты в южные города с закрытыми аэропортами

Город назначения Спрос в I квартале 2022 к 2021 Спрос на апрель-май 2022 к 2021 Топ-5 городов, откуда покупают ж/д билеты Анапа +48% +71% Москва, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж Белгород +32% +32% Москва, Санкт-Петербург, Тула, Курск, Орёл Брянск +10% +9% Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Краснодар, Воронеж Воронеж +21% +58% Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону Краснодар +45% +103% Сочи, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Анапа Курск +25% +27% Москва, Санкт-Петербург, Тула, Белгород, Орёл Липецк +23% +76% Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Рязань, Краснодар Ростов-на-Дону +43% +109% Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь Симферополь +107% +211% Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж

В первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на билеты в Брянск вырос на 10%, в Воронеж, Курск, и Липецк — на 21-25%. Примерно на треть вырос спрос на поезда в Белгород. На 43-48% выросли продажи ж/д билетов в Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. Больше всего выросли продажи ж/д билетов в Симферополь, примерно вдвое.

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