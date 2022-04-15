Едут и едут: спрос на поезда в Симферополь вырос втрое, а в Краснодар и Ростов-на-Дону — вдвое

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий
На 58% вырос интерес к билетам в Воронеж и на 76% — в Липецк. Продажи билетов в Белгород на апрель-май увеличились на 32%, а в Курск — на 27%, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Меньше всего из городов с закрытыми аэропортами вырос спрос на ж/д билеты в Брянск (+9%).
Динамика спроса на ж/д билеты в южные города с закрытыми аэропортами
|Город назначения
|Спрос в I квартале 2022 к 2021
|Спрос на апрель-май 2022 к 2021
|Топ-5 городов, откуда покупают ж/д билеты
|Анапа
|+48%
|+71%
|Москва, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж
|Белгород
|+32%
|+32%
|Москва, Санкт-Петербург, Тула, Курск, Орёл
|Брянск
|+10%
|+9%
|Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Краснодар, Воронеж
|Воронеж
|+21%
|+58%
|Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону
|Краснодар
|+45%
|+103%
|Сочи, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Анапа
|Курск
|+25%
|+27%
|Москва, Санкт-Петербург, Тула, Белгород, Орёл
|Липецк
|+23%
|+76%
|Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Рязань, Краснодар
|Ростов-на-Дону
|+43%
|+109%
|Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь
|Симферополь
|+107%
|+211%
|Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж
В первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на билеты в Брянск вырос на 10%, в Воронеж, Курск, и Липецк — на 21-25%. Примерно на треть вырос спрос на поезда в Белгород. На 43-48% выросли продажи ж/д билетов в Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. Больше всего выросли продажи ж/д билетов в Симферополь, примерно вдвое.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!