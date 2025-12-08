Прямо сейчас:
«Эффект Долиной»: Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда
«Эффект Долиной»: Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:17 08.12.2025

Певица Лариса Долина публично, в  эфире программы «Пусть говорят», заявила о готовности вернуть средства за спорную квартиру. Полина Лурье, ранее лишившаяся недвижимости, которую она законно приобрела у певицы, заявила, что не станет отзывать жалобу из Верховного суда. Об этом сообщила RT адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам адвоката, покупательница считает сделку действительной, и настаивает, чтобы жильё осталось в её собственности. Свириденко добавила, что Лариса Долина не выходила на прямой контакт с Полиной Лурье. Предложение о возврате средств поступило от адвоката певицы. При этом речь не шла о единовременном возврате всей суммы в 112 млн рублей. Певица предложила рассрочку возврата суммы на несколько лет. Это ежемесячные выплаты без учёта инфляции, без конкретных сроков и компенсации. Лурье не устроило это предложение.

На предварительном судебном заседании, сторона Лурье предложила встретиться лично и заключить мировое соглашение. Защита Долиной отклонила это предложение.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Позже певица заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Аферисты, которые представились сотрудниками силовых структур, убедили певицу продать жильё и перевести деньги на якобы безопасные счета. Они заверили Долину, что сделка будет фиктивной. Суд пришёл к выводу, что действия певицы были неосознанными. В конце марта суд удовлетворил иск Ларисы Долиной. Сделку по продаже квартиры признали недействительной. Квартиру в Хамовниках вернули Долиной, при этом покупательница Полина Лурье, которая заплатила за квартиру 112 млн рублей, была лишена права собственности. Защита Лурье пытается оспорить решение нижестоящих судов в Верховном суде. Этот случай вызвал широкую дискуссию в обществе. Многие эксперты рынка и депутаты Госдумы призывают защитить права добросовестных покупателей вторичного жилья.

источник: ЦИАН 

