Эффект Долиной: «Распространение «бабушкиных схем» грозит правовой анархией» — Сергей Миронов

Практика отмены сделок купли-продажи квартир, а теперь и автомобилей дискредитирует закон и подрывает доверие людей к государству, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что нужны срочные законодательные решения, должен «сказать свое слово» и Верховный суд.

Продолжает шириться так называемая бабушкина схема – уже не только на рынке недвижимости, но и на авторынке. Уже не только пожилые продавцы пытаются отменять сделки, но и те, кто помоложе. И если этот беспредел не остановить, то под предлогом «влияния мошенников» в теории можно аннулировать любую сделку, – отмечает Сергей Миронов.

Он добавил, что массу вопросов вызывает позиция судов, которые в случае с недвижимостью не учитывают ни факт нотариального заверения сделки, ни пункты договора об отсутствии влияния на продавца.

При этом «Справедливая Россия» уже внесла поправки по дополнительной защите добросовестных покупателей.

В случае с куплей-продажей авто мы предлагаем дать возможность проводить эти сделки через «Госуслуги». В случае со вторичкой предлагаем установить семидневный «период охлаждения», в течение которого исключается стороннее влияние на продавца. При этом при купле-продаже жилья физлицами допускается только безналичный расчет, – напоминает Сергей Миронов. – С хорошим предложением выступил и Росреестр: при расторжении сделки квартира возвращается продавцу только после возврата денег покупателю. Думаю, здесь нужен комплекс мер, Госдуме нужно в кратчайшие сроки, до конца года решить эти вопросы. А кроме того, свое слово должен сказать и Верховный суд. Пора высшей инстанции нарушить молчание и дать правильный ориентир и для нижестоящих судов, и для законодателей.

Текущая ситуация возмущает граждан, порождает различные конспирологические теории. В частности, о том, что она может быть выгодна застройщикам, добавил Сергей Миронов.

Я не буду гадать, кому это выгодно. Я могу сказать точно, кому это невыгодно – государству! – заявил лидер СР. – Идет дискредитация закона и права собственности. Теряется самое главное – доверие людей к своей стране. И если государство не гарантирует соблюдения прав и законов, пропадает уважение граждан и к законам, и к государству. А это грозит правовой анархией. Поэтому здесь надо срочно наводить порядок!

источник: Пресс-служба председателя политической партии и руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

