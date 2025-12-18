«Эффект Долиной»: Верховный суд обобщит практику оспаривания сделок с недвижимостью

В обзор судебной практики войдёт решение Верховного суда по громкому делу с квартирой певицы Ларисы Долиной. Напомним, ВС РФ рассмотрел дело и закрепил право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. Ранее нижестоящие суды признали сделку по продаже квартиры недействительной, указав, что Лариса Долина продала жильё под влиянием аферистов. Квартиру вернули Долиной, но певицу не обязали вернуть деньги Полине Лурье. Спор дошёл до Верховного суда. Согласно решению ВС РФ, право собственности сохраняется за Полиной Лурье, которая является добросовестным покупателем. Лариса Долина проживает в квартире незаконно. Вопрос о её принудительном выселении рассмотрит Мосгорсуд.

На фоне громкой истории с квартирой Долиной сообщалось о других случаях, когда люди, купившие квартиру у продавцов, действующих под влиянием мошенников, остались без денег и без жилья. Суды при рассмотрении таких дел нередко занимали сторону пострадавших продавцов, не учитывая интересы добросовестных покупателей. Для этого явления даже появился специальный термин — «эффект Долиной». Ожидается, что решение Верховного суда по делу Долиной поможет защитить права добросовестных покупателей вторичного жилья.

