Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Эффект Долиной»: Верховный суд обобщит практику оспаривания сделок с недвижимостью
Новости Республики
"Эффект Долиной": Верховный суд обобщит практику оспаривания сделок с недвижимостью
иллюстрация: UnImages / Shutterstock.com

«Эффект Долиной»: Верховный суд обобщит практику оспаривания сделок с недвижимостью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:33 18.12.2025

Верховный суд готовит обзор судебной практики оспаривания сделок с недвижимостью с учётом решения по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной, сообщает ТАСС. Такое поручение дал коллегиям Верховного суда по административным делам, гражданским делам и экономическим спорам председатель ВС РФ Игорь Краснов.

В обзор судебной практики войдёт решение Верховного суда по громкому делу с квартирой певицы Ларисы Долиной. Напомним, ВС РФ рассмотрел дело и закрепил право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. Ранее нижестоящие суды признали сделку по продаже квартиры недействительной, указав, что Лариса Долина продала жильё под влиянием аферистов. Квартиру вернули Долиной, но певицу не обязали вернуть деньги Полине Лурье. Спор дошёл до Верховного суда. Согласно решению ВС РФ, право собственности сохраняется за Полиной Лурье, которая является добросовестным покупателем. Лариса Долина проживает в квартире незаконно. Вопрос о её принудительном выселении рассмотрит Мосгорсуд.

Узнайте больше:  Господдержка на ремонт крымских дорог в 2026 году увеличится более чем в три раза

На фоне громкой истории с квартирой Долиной сообщалось о других случаях, когда люди, купившие квартиру у продавцов, действующих под влиянием мошенников, остались без денег и без жилья. Суды при рассмотрении таких дел нередко занимали сторону пострадавших продавцов, не учитывая интересы добросовестных покупателей. Для этого явления даже появился специальный термин — «эффект Долиной». Ожидается, что решение Верховного суда по делу Долиной поможет защитить права добросовестных покупателей вторичного жилья.

источник: ЦИАН

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.