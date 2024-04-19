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«Эффект парных случаев» — два пожара в селах Нижнегорского района

«Эффект парных случаев» — два пожара в селах Нижнегорского района Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 17:12 19.04.2024

Вчера, в 15:08 в МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре в селе Тамбовка Нижнегорского района Крыма.

По прибытии выяснилось, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Существует угроза распространения огня на частный жилой дом, находящийся вблизи. Ситуацию осложняет сильный, порывистый ветер. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 30 минут. Площадь его составила 12 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям удалось отбить дом от огня, — сообщили в МЧС РК.

«Эффект парных случаев» - два пожара в селах Нижнегорского района Крыма

А через несколько часов все в том же Нижнегорском районе пожар частично уничтожил жилой дом. В 18:52 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Зеленое. Жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и подали воду на тушение пламени. В течение получаса пожар был ликвидирован на площади 35 кв. метров. Дом уничтожен огнем частично. Пострадавших нет, причина происшествия выясняется.

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«Эффект парных случаев» - два пожара в селах Нижнегорского района Крыма

Фото: МЧС РК.

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