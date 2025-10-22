Прямо сейчас:
ЕГЭ по истории возможно станет обязательным для абитуриентов-гуманитариев
Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 1 марта 2026 года ввести ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. Это следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, — говорится в документе.

Согласно таблицам, размещенным в файле документа, ведомство предлагает российским вузам установить в качестве обязательного ЕГЭ для поступления на социально-гуманитарные направления не только обществознание, но и историю.

В соответствии с проектом, нововведения затронут поступающих на такие специальности, как «Социология», «Юриспруденция», «Политология», «Таможенное дело», «Издательское дело», «Реклама и связи с общественностью», «Изобразительное искусство», «Рисование», «Музыка», «Педагогика» и другие.

В случае принятие законопроекта, инициатива будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Предложение сделать обязательной сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с редакторами учебников истории, состоявшейся в июне этого года. Глава государства эту идею поддержал.

