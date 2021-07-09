Египет оттянет часть турпотока из Крыма, но не в июле, но оттянет

Как мы уже рассказывали, Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Египтом. Владимир Путин ранее отменил действие указа о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Безусловно, это повлечет не только снижение цен на курортах Турции, но и приведет к оттоку турпотока из Крыма и Краснодарского края.

Не сейчас.

Часть туристов, планировавших поездку в Крым, выберут Египет, если туда возобновятся чартерные рейсы. Однако заметную часть турпотока новое направление оттянет только осенью, считает руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Это будет в осенний период, сентябрь — ноябрь. Все-таки в июле и августе там очень жарко, и это не будет прямо массовый туризм. А вот в осенний период это направление может стать более предпочтительным: там тепло, теплая вода, — цитирует эксперта ТАСС .

При этом делать прогнозы, какого количества туристов могут лишиться российские курорты, по словам Зелинского, рано. Это будет зависеть и от погоды в туристических регионах РФ, от частоты и направлений полетов, стоимости билетов, и от тех условий, которые предложит египетский турбизнес.

По ценам на путевки в Египет пока что-то говорить сложно. Это всегда было доступное направление для отдыха. Есть множество моментов: какие будут ограничения, будет ли он открыт для других стран помимо России и поедут ли туда европейские туристы. Если поедут, будет высокий спрос, цены будут выше. Если спрос будет низкий, то цены будут рекордно низкие. Что-то про цены говорить мы сможем ближе к осени, — добавил эксперт.

Все дело в цене и сервисе.

Крым еще не отреагировал на известие об «открытии Египта», а Турция уже снижает цены. Соответственно, растет объем бронирований на август. При этом цена на недельный тур в Турцию начинается от 22 тысяч рублей. В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales отметили повышение интереса к Турции на 49%, Греции — на 68%, Кипру — на 46% по сравнению с предыдущей неделей. Лидер спроса — Турция с ее развитой отельной инфраструктурой и лояльными правилами въезда. Но у Египта все шансы «потеснить ее с пьедестала». Все дело, опять же, в ценовой политике.

Эксперты раскрыли оптимальную стоимость туров на популярные египетские курорты после запуска чартеров. Некоторые авиакомпании уже заявили о готовности возобновить полеты. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) . По прогнозам представителей туриндустрии, цены на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе будут начинаться от 33 тысяч рублей за человека. В стоимость входит перелет и семь ночей в четырехзвездочном отеле по системе «все включено». Каковы шансы Крыма в этой туристической гонке?