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ЕГЭ может состояться уже через месяц с небольшим. Как наиболее «оптимистичный вариант» - 19-е июня
Фото: ФБ

ЕГЭ может состояться уже через месяц с небольшим. Как наиболее «оптимистичный вариант» — 19-е июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 14.05.2020

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее было принято решение, согласно которому для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо.

Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет, — добавили в ведомстве.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется. «Пессимистичный вариант» — ЕГЭ может состояться в августе.

ЕГЭ может состояться уже через месяц с небольшим. Как наиболее «оптимистичный вариант» - 19-е июня

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