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ЕГЭ пересен

ЕГЭ перенесен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 13.05.2020

Еще одно новшество: экзамен – только для тех, кто будет поступать в вузы.

Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на более поздний срок, дата уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период, — заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

В пунктах проведения ЕГЭ ограничат число сдающих экзамен. Как уточняется, ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз.

ДОПОЛНЕНО: Министерство просвещения приняло решение отменить в этом году  ОГЭ для девятиклассников. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

ЕГЭ перенесен

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