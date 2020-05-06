ЕГЭ в этом году перенесут на… июль-август?

В Правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
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Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Пока решение состоит в следующем: что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано — опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет, — сказал Кравцов в эфире программы «Диалог» на канале «Россия-24».
Министр отметил, что в его ведомстве ставят во главу угла здоровье школьников, и проводить экзамен будут только тогда, когда будут уверены, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки, — сказал Кравцов.
Министр также отметил, что о точных датах проведения ЕГЭ говорить пока рано:
Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно.
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