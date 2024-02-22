Эх, молодежь… а ведь говорит, что случайно так вышло. Юный житель Джанкоя ответит в суде за хитрость

В полицию Джанкоя обратилась 47-летняя жительница района с заявлением о том, что неизвестный совершил кражу с ее банковской карты денежных средств в сумме более 20 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что отдала сыну свой телефон на временное пользование, так как его сломался. После возвращения сына домой, обратила внимание, что на счету нет средств. Во время семейного разговора стало известно, что мальчик давал товарищу пользоваться телефоном.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 18-летнего молодого человека. Он дал признательные показания и пояснил, что, взяв на некоторое время чужой телефон увидел Интернет-приложение банка, после чего решил перевести все денежные средства, чтобы потратить на собственные нужды, — рассказали про очевидную хитрость в МВД по РК.

Нюанс… Эта самая хитрость в УК РФ имеет иное название и даже точную статью. По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.