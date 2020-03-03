Её зовут Берта! Вор из Феодосии запомнит эту собаку навсегда

Сотрудники полиции в Феодосии по «горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в краже нескольких телевизоров из пустующей гостиницы, закрытой на зиму. Раскрыть преступление стражам порядка помогла служебная собака Берта, которая благодаря мастерству своего напарника – старшего прапорщика полиции Ивана Роденко – вывела сыщиков к месту, где скрывался злоумышленник.

Задержанный, 35-летний феодосиец, оказался бывшим супругом женщины, которая взялась в течение зимнего периода присматривать за хозяйством в период отсутствия хозяев и персонала гостиницы. Установлено, что в один из вечеров злоумышленник, побывав в доме своей бывшей супруги, выкрал у нее ключи от гостевого дома, расположенного поблизости. Из гостиничных номеров он скрытно вынес телевизионную технику, которую сдал в ломбард. Основную часть денег злоумышленник потратил на спиртное и продукты питания. В рамках оперативно-розыскных мероприятий «хвостатый полицейский» — немецкая овчарка Берта взяла след прямо от обворованных гостевых комнат. Она провела стражей порядка около километра по городским окраинам Феодосии, после чего на одной из улиц сотрудниками уголовного розыска был задержан гражданин, который сразу же вызвал подозрение, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность мужчины к краже. В настоящее время от него получены признательные показания.

ОМВД России по г. Феодосии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В свою очередь полицейская собака Берта получила от своего наставника похвалу в виде дополнительного лакомства к обычному рациону.

на фото – инспектор-кинолог Иван Роденко и собака Берта