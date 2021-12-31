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Экипаж МКС поздравляет с Новым годом!

Экипаж МКС поздравляет с Новым годом!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 31.12.2021

А крымчанин Антон Шкаплеров вспоминает о новогодних ёлках.

Экипаж Международной космической станции (МКС) – летчики-космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравляют с наступающим новым годом.

Друзья, идут последние мгновения уходящего 2021-го года. Нас на МКС и вас на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника! У многих он вот-вот начнется, и за новогодним столом соберутся все близкие, родные и друзья. В оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравлений тем, кто их ждёт! А мы желаем вам здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы, — говорится в поздравлении космонавтов.

Интересно, что ранее Герой России, уроженец Балаклавы Антон Шкаплеров вспоминал свои «самые главные ёлки»:

Есть такие профессии, где человек много времени проводит вдали от семьи – подводники, космонавты, моряки, те, кто работает вахтовым методом. Сердцу каждого из нас дорого время, когда родные и близкие люди вместе. Одна из моих любимых фотографий – семья на фоне украшенной ёлки.

Экипаж МКС поздравляет с Новым годом!

Есть новогодние деревья, которые вошли в историю. Например, ёлочка, сделанная членами экипажа станции «Скайлэб» к Рождеству в 1973 году. Джералд Карр, Эдвард Гибсон и Уильям Поуг смастерили её из консервных банок. Смотрите на звёздочку на верхушке и загадывайте желание!

Экипаж МКС поздравляет с Новым годом!

А настоящая космическая ёлка должна быть обязательно «вверх ногами»! Потому что так сделал наш первый экипаж, который встретил Новый год на орбите. Юрий Романенко и Георгий Гречко заложили эту традицию при встрече 1978 года на станции «Салют-6». С тех пор все космонавты достают из грузового отсека станции укладку с новогодними украшениями, наряжают деревце и крепят на «потолок».

Экипаж МКС поздравляет с Новым годом!

Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту Международной космической станции, 15 раз пересекут часовые пояса, где уже наступил Новый год.  Антон Шкаплеров заверил: экипаж не планирует отмечать все 15 пересечений часовых поясов.

Мы по традиции отметим столько раз, сколько будем пересекать часовые пояса стран, представители которых работают на станции, — сказал космонавт, отметив, что уже пригласили коллег из NASA и Европейского космического агентства отпраздновать наступление Нового года.

Он сообщил, что у экипажа на новогоднем столе будут, в частности, чёрная икра и мандарины. Космонавты уже приготовили из подручных продуктов традиционное для нашей страны новогоднее блюдо — селёдку под шубой.

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Комментируя сообщения о доставке на борт МКС яблочного сидра для астронавтов, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров пояснил, что «космическая» версия этого напитка не содержит алкоголя и является фактически яблочным соком.

Экипаж МКС поздравляет с Новым годом!

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