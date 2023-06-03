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ЭКО-упаковка: когда речь идёт не только о бизнесе
иллюстрация: greenea.ru

ЭКО-упаковка: когда речь идёт не только о бизнесе

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:55 03.06.2023

Какие виды упаковки относятся к изделиям со статусом «ЭКО»? И почему такая упаковка считается экологически чистой?

А всё на самом деле очень просто: ЭКО-упаковка — это упаковка, которая создана из экологически чистых материалов и имеет минимальное воздействие на окружающую среду. В частности и потому, что при её производстве используют переработанные материалы, не секретируются вредные вещества, а разлагается она в окружающей среде безопасным образом — в земле за 1-3 месяца. Кроме того, такая упаковка имеет низкий углеродный след, что помогает уменьшить негативное воздействие на климат.

В компании Greenea (интернет-магазин по поставке разного типа, назначения и формы перерабатываемой упаковки для бизнеса) отмечают:

Сегодня экоупаковка не просто тренд, а новые реалии, в которые нужно входить. Не просто так мировые компании тратят миллионы долларов на новые разработки в области экологически чистой продукции и в тематику сохранения ресурсов нашей планеты, плотно занимаясь проблемой вторичной переработки сырья. 

Виды и преимущества ЭКО-упаковки

Виды упаковки, которые относят к группе ЭКО, включают в себя:

  • бумажная упаковка из переработанной бумаги
  • картонная упаковка из переработанных картона
  • биоразлагаемая упаковка, например, упаковка из кукурузного крахмала и других растительных материалов
  • многоразовая упаковка, которую можно использовать множество раз, например, стеклянные банки или пластиковые контейнеры

ЭКО-упаковка имеет ряд преимуществ:

  • производится из экологически чистых материалов или из материалов, подлежащих переработке.
  • не загрязняет окружающую среду и не приводит к накоплению отходов.
  • способствует экономии природных ресурсов.
  • легка в использовании и удобна в хранении и транспортировке.

И мировые эксперты однозначны в своих настроениях: сегодня важно использовать ЭКО-упаковку, чтобы снизить воздействие производства и использования упаковки на окружающую среду, а также для улучшения экономических показателей и продвижения экологической устойчивости.

ПЭТ-тара = ЭКО-упаковка

К ЭКО-упаковке относят и пластиковую тару, изготовленную из полиэтилентерефталата (ПЭТ), который является прочным, прозрачным и легким материалом. Она используется в основном для упаковки пищевых продуктов, напитков, косметических средств, моющих средств, лекарственных препаратов и т.д.

Преимущества пластиковой (ПЭТ) тары:

  • легкость и прочность — что позволяет экономить на транспортировке и занимаемом месте на складах;
  • прозрачность — это позволяет видеть продукт внутри и контролировать его качество;
  • длительный срок хранения — этот факт позволяет продукту оставаться свежим и сохранять свой вкус и аромат;
  • герметичность — что позволяет избежать проливания продукта и сохранить его безопасность;
  • экологически безопасна — ПЭТ-тара является перерабатываемой и может быть использована повторно;
  • низкая стоимость — пластиковая тара относительно недорогая в производстве и позволяет сократить затраты на упаковку продуктов.

Все эти преимущества делают пластиковую (ПЭТ) тару популярным выбором для упаковки продуктов.

Критерии выбора ПЭТ- тары

Что нужно учитывать, если нужно закупить её для производства собственной продукции?

  • объём. Исходя из размеров собственной продукции, нужно определить, какой объём тары необходим. От объёма зависит и цена.
  • форма. Тара бывает разной формы — от прямоугольной до овальной. Её выбор зависит от особенностей продукта и предпочтений потребителей.
  • толщина. Толщина тары тоже важна. Если продукт требует сохранить свои свойства длительное время, тара должна быть плотной.
  • прозрачность. Если продукт нужно представить в лучшем свете, лучше всего выбрать прозрачную тару.
  • производитель. Выбирая производителя, нужно обратить внимание на его репутацию, наличие всех необходимых сертификатов, отзывы покупателей.
  • стоимость. Стоимость тары зависит от её качества, толщины и объёма. При выборе нужно выбрать оптимальный баланс между качеством и ценой.
  • доставка. Важно выбрать производителя, который готов организовать доставку тары до места производства безопасным и надёжным способом.

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