ЭКО-упаковка: когда речь идёт не только о бизнесе

Какие виды упаковки относятся к изделиям со статусом «ЭКО»? И почему такая упаковка считается экологически чистой?

А всё на самом деле очень просто: ЭКО-упаковка — это упаковка, которая создана из экологически чистых материалов и имеет минимальное воздействие на окружающую среду. В частности и потому, что при её производстве используют переработанные материалы, не секретируются вредные вещества, а разлагается она в окружающей среде безопасным образом — в земле за 1-3 месяца. Кроме того, такая упаковка имеет низкий углеродный след, что помогает уменьшить негативное воздействие на климат.

В компании Greenea (интернет-магазин по поставке разного типа, назначения и формы перерабатываемой упаковки для бизнеса) отмечают: