ЭКО-упаковка: когда речь идёт не только о бизнесе

Какие виды упаковки относятся к изделиям со статусом «ЭКО»? И почему такая упаковка считается экологически чистой?
А всё на самом деле очень просто: ЭКО-упаковка — это упаковка, которая создана из экологически чистых материалов и имеет минимальное воздействие на окружающую среду. В частности и потому, что при её производстве используют переработанные материалы, не секретируются вредные вещества, а разлагается она в окружающей среде безопасным образом — в земле за 1-3 месяца. Кроме того, такая упаковка имеет низкий углеродный след, что помогает уменьшить негативное воздействие на климат.
В компании Greenea (интернет-магазин по поставке разного типа, назначения и формы перерабатываемой упаковки для бизнеса) отмечают:
Сегодня экоупаковка не просто тренд, а новые реалии, в которые нужно входить. Не просто так мировые компании тратят миллионы долларов на новые разработки в области экологически чистой продукции и в тематику сохранения ресурсов нашей планеты, плотно занимаясь проблемой вторичной переработки сырья.
Виды и преимущества ЭКО-упаковки
Виды упаковки, которые относят к группе ЭКО, включают в себя:
- бумажная упаковка из переработанной бумаги
- картонная упаковка из переработанных картона
- биоразлагаемая упаковка, например, упаковка из кукурузного крахмала и других растительных материалов
- многоразовая упаковка, которую можно использовать множество раз, например, стеклянные банки или пластиковые контейнеры
ЭКО-упаковка имеет ряд преимуществ:
- производится из экологически чистых материалов или из материалов, подлежащих переработке.
- не загрязняет окружающую среду и не приводит к накоплению отходов.
- способствует экономии природных ресурсов.
- легка в использовании и удобна в хранении и транспортировке.
И мировые эксперты однозначны в своих настроениях: сегодня важно использовать ЭКО-упаковку, чтобы снизить воздействие производства и использования упаковки на окружающую среду, а также для улучшения экономических показателей и продвижения экологической устойчивости.
ПЭТ-тара = ЭКО-упаковка
К ЭКО-упаковке относят и пластиковую тару, изготовленную из полиэтилентерефталата (ПЭТ), который является прочным, прозрачным и легким материалом. Она используется в основном для упаковки пищевых продуктов, напитков, косметических средств, моющих средств, лекарственных препаратов и т.д.
Преимущества пластиковой (ПЭТ) тары:
- легкость и прочность — что позволяет экономить на транспортировке и занимаемом месте на складах;
- прозрачность — это позволяет видеть продукт внутри и контролировать его качество;
- длительный срок хранения — этот факт позволяет продукту оставаться свежим и сохранять свой вкус и аромат;
- герметичность — что позволяет избежать проливания продукта и сохранить его безопасность;
- экологически безопасна — ПЭТ-тара является перерабатываемой и может быть использована повторно;
- низкая стоимость — пластиковая тара относительно недорогая в производстве и позволяет сократить затраты на упаковку продуктов.
Все эти преимущества делают пластиковую (ПЭТ) тару популярным выбором для упаковки продуктов.
Критерии выбора ПЭТ- тары
Что нужно учитывать, если нужно закупить её для производства собственной продукции?
- объём. Исходя из размеров собственной продукции, нужно определить, какой объём тары необходим. От объёма зависит и цена.
- форма. Тара бывает разной формы — от прямоугольной до овальной. Её выбор зависит от особенностей продукта и предпочтений потребителей.
- толщина. Толщина тары тоже важна. Если продукт требует сохранить свои свойства длительное время, тара должна быть плотной.
- прозрачность. Если продукт нужно представить в лучшем свете, лучше всего выбрать прозрачную тару.
- производитель. Выбирая производителя, нужно обратить внимание на его репутацию, наличие всех необходимых сертификатов, отзывы покупателей.
- стоимость. Стоимость тары зависит от её качества, толщины и объёма. При выборе нужно выбрать оптимальный баланс между качеством и ценой.
- доставка. Важно выбрать производителя, который готов организовать доставку тары до места производства безопасным и надёжным способом.
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