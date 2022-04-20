Экономическая ситуация не отразится на строительстве и ремонте дорог в Севастополе

В России ведется текущий и капитальный ремонт 16,8 тысяч км региональных дорог. При этом большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет, — отметил Хуснуллин.

В большинстве российских регионов сезон дорожных работ только начинается. В Севастополе же благодаря климату он почти круглогодичный. Работы уже идут на 26 объектах, в том числе автодорогах Штурмовое – Хмельницкое, Гончарное – Ялта, на улицах Маяковского, Торговой, Гвардейской, Пьянзина, Парусной, Каширской, Рыбаков, Физкультурной, Горпищенко. Ремонты проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году он подразумевает обновление 72 объектов, в том числе четырех мостовых сооружений. Все контракты уже заключены.

Кроме того, в Севастополе реализуется программа капитальных ремонтов, которая финансируется по соглашению с Правительством Москвы. В ее рамках в работе находится 7 дорог (ул. Летчиков, подъезд к парку Победы, ул. Революции 1905 года, ул. Суворова, ул. Адмирала Владимирского, ул. Челнокова, ул. Садовая в с. Вишневое). Крупнейший объект – строительство восьмого участка трассы «Таврида». Работы идут в соответствии с графиком.

Еще один масштабный проект – развязка на 5 км Балаклавском шоссе, которую севастопольцы называют «огурец». Идет подготовка территории, ведутся геодезические разбивочные работы, сообщают в Департаменте транспорта.

Все планы по ремонту и строительству будут выполнены, говорит Павел Иено. Директор департамента транспорта рассказал и о материалах, которые используются при проведении работ в Севастополе.

Нынешняя ситуация не повлияет на план строительства. Севастопольский Автодор имеет собственный асфальтобетонный завод, где используются отечественные материалы. Оборудование российского образца работает на полную мощность и позволяет изготавливать до 100 тонн асфальтобетонной смеси в час. Перебоев в работе быть не может. Работы по ремонту дорог ведутся активно, — подчеркнул руководитель ведомства.

Подрядчики на все объекты 2022 года найдены, материалами город обеспечен.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.