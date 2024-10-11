"Экономия", однако... Блокировки звонков мошенников сохранили россиянам 6 трлн рублей

Благодаря блокировкам мошеннических звонков удалось сохранить порядка 6 трлн рублей. Всего в 2023 году было заблокировано свыше 620 млн звонков от злоумышленников.

Блокировки операций, проводимых без согласия клиентов помогли сохранить порядка 6 трлн рублей в 2023 году, такие данные привел генеральный прокурор Игорь Краснов на координационном совещании по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации. Кроме того, за указанный период было заблокировано более 620 млн звонков злоумышленников.

Игорь Краснов подчеркнул, что в результате системных организационных и технических мер межведомственного характера отражены миллионы попыток совершения операций без добровольного согласия клиента (34 млн за 2023 год) и блокировок звонков с мошеннических номеров (свыше 620 млн). Это позволило не допустить хищения порядка 6 трлн рублей, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также в 2023 году совместными силами регуляторов был ограничен доступ к более чем 4 тыс. сайтов, распространяющих сведения о деятельности финансовых пирамид.

В России работают несколько цифровых платформ, направленных на защиту пользователя от мошенничества, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Основная – это, конечно, платформа Роскомнадзора, позволяющая блокировать звонки, идущие с подменных номеров. За 8 месяцев этого года только силами платформы было заблокировано порядка 456 млн мошеннических звонков. Номерная емкость системы сейчас достигает 99,6%, ведомство ведет активную работу по подключению оставшихся операторов к системе. Некоторых операторов, кстати, уже начали штрафовать за неисполнение требований, – отмечает депутат.

Немкин пояснил, что технология подменных номеров позволяла злоумышленникам представляться сотрудниками официальных организаций.

Долгое время многие удивлялись, как злоумышленникам удается использовать официальный номер того же Сбера. На деле мошенники просто пользовались услугами SIP-телефонии, один из протоколов которой позволяет ввести практически любые цифры, на которые изменится настоящий номер пользователя. Это, в общем-то, позволяло достаточно быстро войти в доверие к жертве. Одно дело, когда о якобы хищении средств со счетов сообщает абонент с незнакомого номера, другое – с номера банка, который известен практически всем. Теперь у них такой возможности нет, – говорит Антон Немкин.

Второй контур защиты – антифрод-платформы банков и операторов связи. Как правило, для своих систем организации задействуют технологии машинного обучения. Они анализируют профиль клиента, выявляя нетипичные для него операции, и поток клиентского трафика. Например, возможные мошеннические звонки и подозрительные сообщения. Как отмечает Немкин, ИИ-модели анализируют именно трафик, а не конфиденциальные сведения разговоров.

Антифрод-платформы положительно сказались на снижении числа операций, проведенных без согласия пользователя. В МТС, например, с помощью антифрода удалось повысить точность определения мошеннических действий на 45%. При этом антифрод-платформы постоянно совершенствуются – некоторые игроки сейчас внедряют решения, позволяющие блокировать повторные звонки мошенников, – рассказал депутат.

Но, по словам Немкина, техническая защита не всегда может спасти человека от обмана.

Сложные технические системы, к сожалению, пока что проигрывают социальной инженерии. Уже известны случаи, когда банки неоднократно предупреждали о возможных действиях злоумышленников, но человек, находясь под влиянием мошенников, все равно переводил крупную сумму средств. Поэтому важно повышать свои цифровые компетенции, особенно самой незащищенной категории населения – представителям старшего возраста, – подчеркивает депутат.

источник: пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

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