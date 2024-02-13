Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Экотехнопарк в Ленинском районе Крыма построят к концу этого года
актуально в республике
Экотехнопарк в Ленинском районе построят к концу этого года
Фото: минстрой РК

Экотехнопарк в Ленинском районе Крыма построят к концу этого года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:25 13.02.2024

В Ленинском районе Крыма идет подготовка к строительству экотехнопарка мощностью 160 тонн в год. По информации минстроя РК, на сегодняшний день уже выполнена планировка площадок для складирования инертных строительных материалов. Выполняется устройство временных сетей электроснабжения, строительство подъездной дороги к площадке, прием и складирование инертных материалов, осуществляется сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.На реализацию проекта предусмотрено порядка 2,8 млрд. рублей.

На территории технопарка планируется соорудить мусоросортировочный комплекс площадью 6 543,62 кв. м, двухэтажный административно-бытовой корпус -1 862 кв. м, участок компостирования – 473,58 кв. м, участок производства твердого топлива из отходов – 1 764,52 кв. м, здание ремонтного обслуживания автомобилей – 398,11 кв. м и блочно-модульную котельную площадью 55 кв. м. Возведение экотехнопарка реализуется в рамках национального проекта «Экология». Общая площадь застройки составит 23,9 тысяч кв. км, — сообщили в республиканском министерстве строительства и архитектуры.

Строительство объекта планируется завершить к концу 2024 года.

Узнайте больше:  В Ялте дали старт Году семьи

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» на территории Республики Крым уже строятся два экотехнопарка – в Белогорском и Сакском районах.

Просмотры: 59

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: строительство в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
строительство в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.