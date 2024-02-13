Экотехнопарк в Ленинском районе Крыма построят к концу этого года

В Ленинском районе Крыма идет подготовка к строительству экотехнопарка мощностью 160 тонн в год. По информации минстроя РК, на сегодняшний день уже выполнена планировка площадок для складирования инертных строительных материалов. Выполняется устройство временных сетей электроснабжения, строительство подъездной дороги к площадке, прием и складирование инертных материалов, осуществляется сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.На реализацию проекта предусмотрено порядка 2,8 млрд. рублей.

На территории технопарка планируется соорудить мусоросортировочный комплекс площадью 6 543,62 кв. м, двухэтажный административно-бытовой корпус -1 862 кв. м, участок компостирования – 473,58 кв. м, участок производства твердого топлива из отходов – 1 764,52 кв. м, здание ремонтного обслуживания автомобилей – 398,11 кв. м и блочно-модульную котельную площадью 55 кв. м. Возведение экотехнопарка реализуется в рамках национального проекта «Экология». Общая площадь застройки составит 23,9 тысяч кв. км, — сообщили в республиканском министерстве строительства и архитектуры.

Строительство объекта планируется завершить к концу 2024 года.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» на территории Республики Крым уже строятся два экотехнопарка – в Белогорском и Сакском районах.