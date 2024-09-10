Экс-директор предприятия «Крымавтотранс» ответит в суде за взятки и растрату

По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГУП РК «Крымавтотранс». Она обвиняется в растрате в особо крупном размере и получении взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе — в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что обвиняемая, занимая должность директора организации, пообещала знакомому предпринимателю, действующему в строительной сфере, и его приятелю, который производил мебель, содействие в заключении «Крымавтотранс» договоров на ремонт и меблировку помещений предприятия, а также последующее покровительство в виде заключения договоров исключительно с ними. В ответ обвиняемая потребовала взятку в виде проведения ремонта в ее квартире. Далее должностное лицо заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия, изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей, а предприниматели с декабря 2022 года по октябрь 2023 года с участием привлеченных работников провели ремонт в квартире руководителя автотранспортной организации и меблировали ее на сумму порядка 1,8 млн. рублей, — сообщили в Следкоме.

Кроме того, зная о том, что ремонт учебного корпуса выполнен не в полном объеме, директор «Крымавтотранс» подписала документы, свидетельствующие об обратном, на основании чего были оплачены работы на сумму, превышающую 1,2 млн. рублей.

Преступная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.

По месту службы и жительства обвиняемой в ходе обысков изъяты материалы, подтверждающие ее противозаконную деятельность. Следствием проведены экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. В качестве мер обеспечительного характера на квартиру, земельный участок и денежные средства, принадлежащие подследственной, наложен арест. Дана юридическая оценка действиям руководителей подрядных организаций.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Просмотры: 2 114